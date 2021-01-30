В Башкирии количество больных коронавирусом превысило 24 тысячи человек

Напомним, 28 января было принято снять в Башкирии некоторые ограничения по коронавирусу. Так, с сегодняшнего дня открываются ночные клубы, где разрешены дискотеки. Кроме того, снова можно проводить свадьбы. Заполняемость кинозалов увеличена до 70%, а концертов под открытым небом — до 85%.