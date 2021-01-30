В Башкирии количество больных коронавирусом превысило 24 тысячи человек

В Башкирии количество больных коронавирусом превысило 24 тысячи человек

Вчера, 13:51ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Министерство здравоохранения РБ опубликовало актуальную сводку по пандемии коронавируса в Башкирии.

По данным республиканского министерства здравоохранения РБ, за минувшие сутки с диагнозом covid-19 выявлено 168 человек. Таким образом общее количество инфицированных в регионе за все время пандемии официально составило 24080 человек.

За минувшие сутки выздоровели 172 человека (всего — 18234 человека). Скончалось от опасного вируса ещё двое человек.

Напомним, 28 января было принято снять в Башкирии некоторые ограничения по коронавирусу. Так, с сегодняшнего дня открываются ночные клубы, где разрешены дискотеки. Кроме того, снова можно проводить свадьбы. Заполняемость кинозалов увеличена до 70%, а концертов под открытым небом — до 85%.

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