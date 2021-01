В Московской области в результате улучшения эпидемиологической обстановки принято решение сократить количество коек для пациентов с ковидом.

По сообщению iz.ru, к началу весны в Подмосковье останется около двенадцати тысяч коек для больных коронавирусной инфекцией. Это позволит увеличить число талонов на плановые приемы специалистов. С таким заявлением выступил глава региона Андрей Воробьев, подчеркнув, что перед правительством стоит важная задача, сохранить качественное медицинское обслуживание по всем направлениям.

