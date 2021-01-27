В Уфе выросло количество семейных очагов коронавируса

Напомним, в Уфе заработала интерактивная карта с очагами коронавируса. Местоположение инфицированных людей на карте отмечается разными цветами. Синим те, кто госпитализирован в стационар, красным цветом – заболевшие, которые лечатся на дому. Зеленым цветом отмечены выздоровевшие, а фиолетовым – основные очаги заражения. При этом на карте никаких персональных данных пациентов не указывается.