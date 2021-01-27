В Уфе выросло количество семейных очагов коронавируса

В Уфе выросло количество семейных очагов коронавируса

Вчера, 19:54ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
В Уфе после праздничных выходных увеличилось количество очагов заболевания коронавирусом. На сегодняшний день люди чаще всего заражаются от своих членов семьи. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора Галина Пермина.

По словам чиновницы, количество групповых случаев заражения на рабочих местах, например, в офисах или на предприятиях, заметно сократилось. При этом в целом подъема заболеваемости не зафиксировано.

Напомним, в Уфе заработала интерактивная карта с очагами коронавируса. Местоположение инфицированных людей на карте отмечается разными цветами. Синим те, кто госпитализирован в стационар, красным цветом – заболевшие, которые лечатся на дому. Зеленым цветом отмечены выздоровевшие, а фиолетовым – основные очаги заражения. При этом на карте никаких персональных данных пациентов не указывается.

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