Плюс 167 и минус четыре: оперштаб Башкирии сообщил о заболевших коронавирусом

За минувшие сутки диагноз подтвердился у 167 человек. Общее число заболевших с начала пандемии составляет 23 912. При этом из медучреждений выписались 18 062 пациента. По данным оперштаба, за прошедший день выздоровели 138 человек. На лечении остаются 5 668 жителей республики.