Плюс 167 и минус четыре: оперштаб Башкирии сообщил о заболевших коронавирусом

Оперштаб Башкирии сообщил новые данные о ковид-заболевших.

За минувшие сутки диагноз подтвердился у 167 человек. Общее число заболевших с начала пандемии составляет 23 912. При этом из медучреждений выписались 18 062 пациента. По данным оперштаба, за прошедший день выздоровели 138 человек. На лечении остаются 5 668 жителей республики. От коронавируса скончались четыре пациента. Напомним, вчера прошло совещание оперштаба, на котором решили снять некоторые ограничения по коронавирусу. Так, с сегодняшнего дня открываются ночные клуб, где разрешены дискотеки. Кроме того, снова можно проводить свадьбы. Заполняемость кинозалов увеличена до 70%, а концертов под открытым небом — до 85%.

