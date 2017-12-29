Грустные итоги Года Экологии: Кроношпан, мусор, смог и рутений в Башкирии
Перед тем, как взяться за этот материал, мы провели мониторинг опубликованных у нас материалов на тему экологии. Болевые точки оказались очевидны: страсти вокруг рутения, непонятная ситуация с выделением участков леса Кроношпану, известному своей «прожорливостью», конкурентные войны на рынке мусоропереработки, обернувшиеся расширением свалок, нашествие горе-реставраторов на пещеру Шульган-Таш, малиновый дождь в окрестностях все того же Кроношпана, гибель мальков рыбы из-за выбросов пивзавода, осенний смог над Уфой и миллиарды бюджетных рублей, в прямом и переносном смысле закопанные в землю на месте уфимской набережной реки Белой.
Все эти проблемы не могут не волновать жителей республики. Как же они решались в течение Года Экологии? Ответы на эти вопросы, которые мы получили от наших экспертов – чиновника, общественного деятеля и ученого, оказались не слишком утешительными. При этом оценка фактов и событий разными экспертами оказалась порой диаметрально противоположной.
«Свыше 11 тысяч мероприятий»
Глава профильного ведомства - министр природопользования и экологии РБ Илдар Хадыев изложил свое мнение довольно подробно в недавнем выступлении перед региональным парламентом. Его видение экологической ситуации в регионе оказалось вполне себе жизнеутверждающим.
- Существенным отличием 2017-го года от Года охраны окружающей среды, который был в 2013-ом году является то, что стартовали значимые законодательные инициативы в сфере отходов производства и потребления, нормирования и перехода на наилучшие доступные технологии, реформы контрольно-надзорной деятельности, развития системы особо охраняемых природных территорий, - отметил министр, подчеркнув, что работа республики в Год Экологии получила высокую оценку на федеральном уровне.
Как оказалось, чтобы получить такую высокую оценку, необходимо было выполнить 42 отраслевых показателей Государственной программы «Экология и природные ресурсы», 13 из них являются федеральными. По словам Илдара Хадыева, практически все из них Башкирия смогла достичь, в том числе и потому, что финансирование природоохранной деятельности в Башкирии выросло с 1 млрд рублей в 2015 году до 1,5 млрд рублей в 2017 году. Куда же ушли эти средства?
Судя по выступлению главного «экологического чиновника» Башкирии, одним из главных показателей успешной работы ведомства в Год Экологии стало проведение как можно большего числа массовых тематических мероприятий, не зря же нашу республику наградили недавно за активную экологическую политику.
- В регионе проведено свыше 11 тысяч мероприятий. Общее число участников мероприятий тематического Года на сегодняшний день составляет 4,7 млн человек. Более двух тысяч предприятий приняли участие в проведении Года Экологии, - отчитался министр.
По его мнению, в нормальном русле в Башкирии решается и проблема сбора и утилизации отходов, строительство и реконструкция очистных сооружений, мониторинг выбросов в атмосферу.
Особый акцент Илдар Хадыев сделал на работе с особо охраняемыми природными территориями, среди которых он выделил создание геопарков «Янган-Тау» в Салаватском районе и «Зилим» в Гафурийском районе.
- Большим достижением является запуск в 2017 году сотовой связи в природном парке «Иремель» и заказнике «Алтын Солок», - подчеркнул министр, не уточнив, однако, каким боком данное событие связано с экологией.
Выступление с трибуны звучало довольно убедительно, однако, как показали последующие дискуссии, депутаты, ученые и общественники оптимизм чиновника разделили далеко не во всем.
«Стакан скорее пуст, чем полон»
Председатель Союза экологов Башкирии Александр Веселов оптимизма главы минэкологии не разделил.
- Не так давно во время дискуссии Илдар Хадыев попробовал нас упрекнуть, сказав, что отношение к решению экологических проблем можно сравнить с восприятием стакана воды. Общественники говорят, что стакан наполовину пуст, а «государевы люди» считают, что он наполовину полон. А я считаю, что их позиция должна быть объективной и находиться где-то посреди стакана: нельзя трубить об успехах при наличии такого большого количества нерешенных проблем, – заявил Медиакорсети Александр Веселов.
По его словам, очень многие компетентные эксперты оценили результаты Года Экологии-2017 в Башкирии как провальные. В частности, высокий уровень заболеваемости и преждевременной смертности населения нельзя не связывать с деградацией экологии.
Непосредственно в Башкирии, по мнению Александра Веселова, несмотря на бодрый тон докладывавшего министра, до сих пор эффективной экологической политики так и не появилось, общественный экологический совет при главе или правительстве Башкирии так и не был создан, управление природоохранной деятельностью координируется слабо.
- Объективная информация о состоянии окружающей среды и мерах по ее охране, включая расходование бюджетных средств, скрывается от населения, динамика состояния окружающей среды недостоверна, - настаивает Александр Веселов, уточнив, что может перечислять конкретные примеры долгое время. - Взять хотя бы качество питьевой воды, вредное воздействие радиации (чего стоит последняя эпопея в рутением!) и т.д.
Формализмом, по мнению Веселова, на поверку оказалось широко разрекламированное властями привлечение общественности к принятию экологически значимых решений.
- Слушания по Благовещенскому полигону ТКО сфальсифицированы, потому что под ним стоят подписи чиновников, даже не присутствовавших на заседании. А государственная экологическая экспертиза проекта полигона ТКО высотой в 70 метров в Благовещенском районе не учла заключение общественной экологической экспертизы, - уверен эколог. – На митинги и прочие акции протеста общественности власти никак не реагируют.
По сведениям, которыми располагает Александр Веселов, в республике есть явные признаки формирования криминальных групп «мусорщиков» (предприятий, занимающихся переработкой мусора), в которые вовлекаются чиновники, депутаты и политики. А тем временем вопрос бесхозных свалок так и не решается – к примеру, свалки возле села Дмитриевка в Уфимском районе.
Впрочем, положительные моменты в экологической ситуации в Башкирии, Александр Веселов, справедливости ради, тоже нашел. Среди них он отметил стабильную ситуацию с особо охраняемыми природными территориями, начавшуюся реформу управления отходами, привлечение крупного бизнеса к строительству очистных сооружений и расширение экологического просвещения. На этом фоне очень отрадными фактами он посчитал наказание чиновника в Мелеузе за незаконный отказ от регистрации общественной экологической экспертизы и дисквалификацию директора Благовещенского арматурного завода за системное неисполнение предписаний Росприроднадзора Башкирии.
- Для закрепления положительных тенденций предлагаю объявить в Башкирии 10-летие охраны окружающей среды и экологической безопасности с упором на охрану здоровья населения от экологически вредных факторов, - поделился своей идеей Александр Веселов.
«Мы живем на пороховой бочке»
Один из самых авторитетных вопросов по экологической теме, доктор химических наук, профессор Марс Сафаров тоже далек от рисования радужных перспектив.
- Вы знаете, мне уже исполнилось 80 лет и большую часть своей жизни я занимался проблемами экологии. Могу точно сказать, что государственный подход к решению этих вопросов у нас в корне неверный. Потому что многое из того, о чем рапортуют сейчас, по итогам Года Экологии, чиновники, - уборка во дворах и парках, концерты и костюмы из отходов – не имеет ничего общего с экологией и никак не приближает нас к решению серьезнейших проблем, - отметил профессор Сафаров.
Марс Гилязович считает, что самой крупной проблемой в Башкирии и Уфе были и остаются многочисленные свалки твердых отходов.
- Загнали эту проблему так глубоко, что даже не видно теперь, как ее можно решить, - говорит он. – Могу со своей ответственностью утверждать: любой из обсуждаемых сегодня способов решения данной проблемы несостоятелен. Хотя бы потому, что строительство нормального мусоросжигательного либо мусороперерабатывающего завода для Уфы стоит, как минимум, 30 млрд рублей, а годовой бюджет Уфы не превышает 21 млрд рублей. Очевидно. что все попытки решить проблему мусоропереработки – это даже не полумеры. Та же попытка расширить полигон ТБО в Черкассах – просто небольшая отсрочка экологической катастрофы.
Если вспомнить о нашумевшей теме рутения, то, на мой взгляд, все отговорки властей о безопасности выбросов этого радиоактивного вещества не выдерживают никакой критики. Получается, что рутений-106 в атмосфере есть, а источников его выброса нет. Разве так бывает? А ситуация с тем, что информация о выбросе стала известна через месяц после него, да и то от западных журналистов, вновь подтвердила одну из главных бед российской действительности: Гидромет и многие другие службы подают информацию так, как угодно властям. Ничего не изменилось с 90-ых годов прошлого века, когда Уфу травили диоксинами с «Химпрома».
Марс Сафаров в свое время много сил и времени уделил изучению диоксиновой проблемы, о которой в Уфе подзабыли. Как выясняется, напрасно подзабыли.
- Мы живем на пороховой бочке, я заявляю это со всей ответственностью, как доктор химических наук, как эколог и руководитель республиканской программы «Диоксин», - говорит профессор. - Уфа была и остается самым загрязненным диоксинами городом в мире. И никому до этого нет дела. Когда-то у нас была лучшая в России диоксиновая лаборатория, но потом ее зачем-то передали в ведение Управления государственного аналитического контроля. В итоге сегодня от лаборатории ничего не осталось. Мы можем только молиться, чтобы не случилось новой диоксиновой катастрофы, потому что диоксины никуда не делись. Они просто ждут своего часа. Вот о чем нужно говорить, кричать, а не устраивать мероприятия «для галочки». Эту мысль я стараюсь донести до людей и надеюсь, что меня услышат.
Медиакорсеть призывает читателей не оставаться равнодушными к экологическим проблемам и продолжить их решение даже по окончании Года Экологии.