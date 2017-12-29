Грустные итоги Года Экологии: Кроношпан, мусор, смог и рутений в Башкирии

Медиакорсеть подвела итоги уходящего Года Экологии, которые оказались далеко не во всем оптимистичными.

Все эти проблемы не могут не волновать жителей республики. Как же они решались в течение Года Экологии? Ответы на эти вопросы, которые мы получили от наших экспертов – чиновника, общественного деятеля и ученого, оказались не слишком утешительными. При этом оценка фактов и событий разными экспертами оказалась порой диаметрально противоположной.

«Свыше 11 тысяч мероприятий»

Глава профильного ведомства - министр природопользования и экологии РБ Илдар Хадыев изложил свое мнение довольно подробно в недавнем выступлении перед региональным парламентом. Его видение экологической ситуации в регионе оказалось вполне себе жизнеутверждающим.

Илдар Хадыев. Фото: resbash.ru

- Существенным отличием 2017-го года от Года охраны окружающей среды, который был в 2013-ом году является то, что стартовали значимые законодательные инициативы в сфере отходов производства и потребления, нормирования и перехода на наилучшие доступные технологии, реформы контрольно-надзорной деятельности, развития системы особо охраняемых природных территорий, - отметил министр, подчеркнув, что работа республики в Год Экологии получила высокую оценку на федеральном уровне.

Как оказалось, чтобы получить такую высокую оценку, необходимо было выполнить 42 отраслевых показателей Государственной программы «Экология и природные ресурсы», 13 из них являются федеральными. По словам Илдара Хадыева, практически все из них Башкирия смогла достичь, в том числе и потому, что финансирование природоохранной деятельности в Башкирии выросло с 1 млрд рублей в 2015 году до 1,5 млрд рублей в 2017 году. Куда же ушли эти средства?

Судя по выступлению главного «экологического чиновника» Башкирии, одним из главных показателей успешной работы ведомства в Год Экологии стало проведение как можно большего числа массовых тематических мероприятий, не зря же нашу республику наградили недавно за активную экологическую политику.

- В регионе проведено свыше 11 тысяч мероприятий. Общее число участников мероприятий тематического Года на сегодняшний день составляет 4,7 млн человек. Более двух тысяч предприятий приняли участие в проведении Года Экологии, - отчитался министр.

По его мнению, в нормальном русле в Башкирии решается и проблема сбора и утилизации отходов, строительство и реконструкция очистных сооружений, мониторинг выбросов в атмосферу.

Особый акцент Илдар Хадыев сделал на работе с особо охраняемыми природными территориями, среди которых он выделил создание геопарков «Янган-Тау» в Салаватском районе и «Зилим» в Гафурийском районе.

- Большим достижением является запуск в 2017 году сотовой связи в природном парке «Иремель» и заказнике «Алтын Солок», - подчеркнул министр, не уточнив, однако, каким боком данное событие связано с экологией.

Выступление с трибуны звучало довольно убедительно, однако, как показали последующие дискуссии, депутаты, ученые и общественники оптимизм чиновника разделили далеко не во всем.

«Стакан скорее пуст, чем полон»

Председатель Союза экологов Башкирии Александр Веселов оптимизма главы минэкологии не разделил.

Александр Веселов Фото: Mkset.ru

- Не так давно во время дискуссии Илдар Хадыев попробовал нас упрекнуть, сказав, что отношение к решению экологических проблем можно сравнить с восприятием стакана воды. Общественники говорят, что стакан наполовину пуст, а «государевы люди» считают, что он наполовину полон. А я считаю, что их позиция должна быть объективной и находиться где-то посреди стакана: нельзя трубить об успехах при наличии такого большого количества нерешенных проблем, – заявил Медиакорсети Александр Веселов.

По его словам, очень многие компетентные эксперты оценили результаты Года Экологии-2017 в Башкирии как провальные. В частности, высокий уровень заболеваемости и преждевременной смертности населения нельзя не связывать с деградацией экологии.

Непосредственно в Башкирии, по мнению Александра Веселова, несмотря на бодрый тон докладывавшего министра, до сих пор эффективной экологической политики так и не появилось, общественный экологический совет при главе или правительстве Башкирии так и не был создан, управление природоохранной деятельностью координируется слабо.

- Объективная информация о состоянии окружающей среды и мерах по ее охране, включая расходование бюджетных средств, скрывается от населения, динамика состояния окружающей среды недостоверна, - настаивает Александр Веселов, уточнив, что может перечислять конкретные примеры долгое время. - Взять хотя бы качество питьевой воды, вредное воздействие радиации (чего стоит последняя эпопея в рутением!) и т.д.

Формализмом, по мнению Веселова, на поверку оказалось широко разрекламированное властями привлечение общественности к принятию экологически значимых решений.

- Слушания по Благовещенскому полигону ТКО сфальсифицированы, потому что под ним стоят подписи чиновников, даже не присутствовавших на заседании. А государственная экологическая экспертиза проекта полигона ТКО высотой в 70 метров в Благовещенском районе не учла заключение общественной экологической экспертизы, - уверен эколог. – На митинги и прочие акции протеста общественности власти никак не реагируют.

По сведениям, которыми располагает Александр Веселов, в республике есть явные признаки формирования криминальных групп «мусорщиков» (предприятий, занимающихся переработкой мусора), в которые вовлекаются чиновники, депутаты и политики. А тем временем вопрос бесхозных свалок так и не решается – к примеру, свалки возле села Дмитриевка в Уфимском районе.

Впрочем, положительные моменты в экологической ситуации в Башкирии, Александр Веселов, справедливости ради, тоже нашел. Среди них он отметил стабильную ситуацию с особо охраняемыми природными территориями, начавшуюся реформу управления отходами, привлечение крупного бизнеса к строительству очистных сооружений и расширение экологического просвещения. На этом фоне очень отрадными фактами он посчитал наказание чиновника в Мелеузе за незаконный отказ от регистрации общественной экологической экспертизы и дисквалификацию директора Благовещенского арматурного завода за системное неисполнение предписаний Росприроднадзора Башкирии.

- Для закрепления положительных тенденций предлагаю объявить в Башкирии 10-летие охраны окружающей среды и экологической безопасности с упором на охрану здоровья населения от экологически вредных факторов, - поделился своей идеей Александр Веселов.

«Мы живем на пороховой бочке»

Один из самых авторитетных вопросов по экологической теме, доктор химических наук, профессор Марс Сафаров тоже далек от рисования радужных перспектив.

Марс Сафаров Фото: ProUfu.ru

- Вы знаете, мне уже исполнилось 80 лет и большую часть своей жизни я занимался проблемами экологии. Могу точно сказать, что государственный подход к решению этих вопросов у нас в корне неверный. Потому что многое из того, о чем рапортуют сейчас, по итогам Года Экологии, чиновники, - уборка во дворах и парках, концерты и костюмы из отходов – не имеет ничего общего с экологией и никак не приближает нас к решению серьезнейших проблем, - отметил профессор Сафаров.

Марс Гилязович считает, что самой крупной проблемой в Башкирии и Уфе были и остаются многочисленные свалки твердых отходов.

- Загнали эту проблему так глубоко, что даже не видно теперь, как ее можно решить, - говорит он. – Могу со своей ответственностью утверждать: любой из обсуждаемых сегодня способов решения данной проблемы несостоятелен. Хотя бы потому, что строительство нормального мусоросжигательного либо мусороперерабатывающего завода для Уфы стоит, как минимум, 30 млрд рублей, а годовой бюджет Уфы не превышает 21 млрд рублей. Очевидно. что все попытки решить проблему мусоропереработки – это даже не полумеры. Та же попытка расширить полигон ТБО в Черкассах – просто небольшая отсрочка экологической катастрофы.

Если вспомнить о нашумевшей теме рутения, то, на мой взгляд, все отговорки властей о безопасности выбросов этого радиоактивного вещества не выдерживают никакой критики. Получается, что рутений-106 в атмосфере есть, а источников его выброса нет. Разве так бывает? А ситуация с тем, что информация о выбросе стала известна через месяц после него, да и то от западных журналистов, вновь подтвердила одну из главных бед российской действительности: Гидромет и многие другие службы подают информацию так, как угодно властям. Ничего не изменилось с 90-ых годов прошлого века, когда Уфу травили диоксинами с «Химпрома».

Марс Сафаров в свое время много сил и времени уделил изучению диоксиновой проблемы, о которой в Уфе подзабыли. Как выясняется, напрасно подзабыли.

- Мы живем на пороховой бочке, я заявляю это со всей ответственностью, как доктор химических наук, как эколог и руководитель республиканской программы «Диоксин», - говорит профессор. - Уфа была и остается самым загрязненным диоксинами городом в мире. И никому до этого нет дела. Когда-то у нас была лучшая в России диоксиновая лаборатория, но потом ее зачем-то передали в ведение Управления государственного аналитического контроля. В итоге сегодня от лаборатории ничего не осталось. Мы можем только молиться, чтобы не случилось новой диоксиновой катастрофы, потому что диоксины никуда не делись. Они просто ждут своего часа. Вот о чем нужно говорить, кричать, а не устраивать мероприятия «для галочки». Эту мысль я стараюсь донести до людей и надеюсь, что меня услышат.