Война за мусор: В Уфе приостановил работу мусоросортировочный комплекс

В субботу, 2 декабря, временно приостановило работу ООО «Эко-Уфа». Компания занимается сортировкой мусора на полигоне ТБО в поселке Черкасы под Уфой.

2 декабря временно приостановил свою работу мусоросортировочный комплекс (компания ООО «Эко-Уфа») в поселке Черкасы. Мусоросортировочный комплекс находится на территории полигона ТБО. Муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство по уборке города» собирает мусор с площадок в городе, привозит и хоронит его здесь.

Раньше мусоровозы выгружали мусор на площадке компании «Эко-Уфа», сотрудники которой выбирали из огромной груды отходов то, что пригодно для переработки, в том числе стекло, пластик, бумагу и т.д. Однако, как рассказал «Медиакорсети» генеральный директор «Эко-Уфа» Николай Штоль, с 22 ноября автомобили «Спецавтохозяйства» проезжают мимо сортировки. Из-за этого предприниматель вынужден был приостановить работу своего предприятия.

- С субботы у меня люди отправлены в вынужденный отпуск. Необходимо платить заработную плату, оплачивать электроэнергию и так далее. Но сортировать нечего, поэтому я принял такое решение, - рассказал Николай Штоль.

По его мнению, одной из причин стало то, что «Эко-Уфа» направила в арбитражный суд иск о взыскании со «Спецавтохозяйства» почти 18 млн руб. В арбитражном суде Башкирии «Эко-Уфа» выиграла этот спор, 18 декабря это решение будет рассмотрено в апелляции в Челябинске.

Как следует из материалов дела, в октябре 2013 года стороны заключили договор, согласно которому «Спецавтохозяйство» должно было завозить на сортировочный комплекс истца твердые бытовые отходы. «Эко-Уфа», в свою очередь, должно было эти отходы сортировать. А то, что сортировке не подлежало, необходимо было хоронить на полигоне. За услуги по сортировке муниципальная компания должна была платить согласно тарифу, установленному госкомитетом по тарифам. Однако оплаты за 18 месяцев так и не поступило на счет «Эко-Уфа».

Заместитель директора по эксплуатации «Спецавтохозяйства» Ринат Биккинин заявил Медиакорсети, что их компания не приостанавливала поставку мусора «Эко-Уфа».

- Так же, как завозили, так и завозим. Они наши автомобили сами не принимают. Говорят, что им не нужно - сказал Ринат Биккинин.

Комментировать вопрос о разбирательстве в Арбитражном суде он отказался.

Между тем, пока две компании не могут решить свои внутренние вопросы, отходы на полигон завозят без сортировки, что, несомненно, наносит вред экологии.

- Сортировочный комплекс «Эко-Уфа» перерабатывал около 10-15% поступаемого объема отходов на городскую свалку. Сейчас весь этот мусор идет на свалку без сортировки, что совершенно неправильно. Сортировать мусор важно, ведь вторичные ресурсы возвращаются в хозяйственный оборот и не занимают лишнее место на свалке, соответственно - сокращается объем захоронений, а на окружающую среду оказывается меньше негативного влияния, - сказал председатель Союза экологов Башкирии Александр Веселов. – Сейчас в нашей стране в законодательстве заложен приоритет переработке отходов, но административной ответственности пока нет. С 1 января на этот полигон уже будет запрещено завозить ряд отходов, в первую очередь ртутьсодержащие отходы.