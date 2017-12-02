Илдар Хадыев: Источники выброса рутения до сих пор не определены

Министр природопользования и экологии Башкирии ответил на вопросы о рутении.

Сегодня в рамках экологического форума в уфимском отеле "Шератон" состоялся бизнес - завтрак "Общественный контроль в области охраны окружающей среды". В нем принял участие и министр природопользования и экологии Илдар Хадыев. Он ответил на ряд вопросов, в том числе и о ситуации, связанной с повышенным содержанием рутения, которое было зафиксировано на станции Уфа-Дема в сентябре.

- Тема рутения сильно преувеличена, - сказал министр. - Источники до сих пор не определены, видимо. Эта история обнажила серьезные проблемы государственного мониторинга со стороны Росгидромета. Эта система требует модернизации.

Министр напомнил, что информацию о радиоактивности собирают три поста в Башкирии, но результаты проб в республике не могут быть исследованы, поскольку нет нужной лаборатории. Образцы исследуются в Екатеринбурге.