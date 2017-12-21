Облако с рутением в Башкирии: Безопасно, но узнаем об этом слишком поздно

Как выяснилось, оперативную информацию о бэта-активности граждане получить не смогут.

Сегодня перед депутатами башкирского парламента в рамках правительственного часа выступил министр природопользования и экологии Илдар Хадыев. Депутаты забросали его вопросами про экологию, в том числе спросили и про ситуацию с рутением-106. Напомним, в сентябре пост «Уфа-Дема» зафиксировал повышение содержания этого вещества в воздухе, до предельных норм было очень далеко, но об этом повышении граждане узнали только спустя месяц от европейских СМИ. Депутат Ильдар Исангулов спросил, как министр прокомментирует эту ситуацию.

Министр экологии сразу же обозначил, что мониторинг радиоактивной ситуации в атмосфере – это не его зона ответственности.

- Это полномочия Росгидромета, - пояснил Илдар Хадыев. – Мы занимаемся мониторингом предприятий, работающих с изотопами. Ни одного предприятия, которое работает с рутением, в Башкирии нет. Из 66 предприятий, которые мы мониторим, большинство работает с веществами 4-5-6 класса опасности. Есть четыре предприятия, которые работают с веществами 1 класса опасности, это медицинские центры, которые лечат онкозаболевания.

Представитель регионального управления Росгидромета Марина Юнусова поспешила успокоить депутатов.

- 26-27 сентября было фоновое повышение содержания рутения в воздухе, но его значение было некритичное, чтобы беспокоиться о здоровье граждан, - сказала она.

По ее словам, радиоактивное облако заметили в Европе из-за того, что воздушные массы перемещались на запад, если бы они шли в Сибирь, то никто бы этого и не заметил, впрочем, как и 50 лет назад. Об этом она сказала в ответ на замечание депутата от «зеленых» Руфины Шагаповой, та спросила, почему о повышении содержания радиоактивного изотопа мы узнаем так поздно и из западных СМИ.

- Мы ежедневно мониторим ситуацию с гамма-активностью, отправляем результаты в НПО «Тайфун» и оперативные данные можно увидеть в открытых ресурсах, - сказала Марина Юнусова. – А пробы по бэта-активности (куда входит и рутений – прим.) мы два раза в месяц отправляем в Уральское управление. У нас нет такой лаборатории, и госзаданием это не предусмотрено. Кстати, наблюдение за рутением не входит и в госзадание Уральского управления.

- А причины по рутению можете сказать? – поинтересовался спикер Госсобрания РБ Константин Толкачев.

- Причины выясняет правительственная комиссия, - парировала Юнусова. – В наши полномочия это не входит.

- А в чью компетенцию входит?

- «Росатом», вероятно.

- А что населению сказать?

- Можно сказать, что пугаться не надо. Ничего страшного не произошло.

Руководитель регионального управления Росприроднадзора Юрий Дудников добавил, что уровень рутения был ниже ПДК в 200 раз.