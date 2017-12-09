Верблюд преткновения: конфликт ученых и чиновников в Башкирии обостряется

Участники двух конкурирующих экспедиций, исследовавших наскальное изображение верблюда в пещере Шульган-Таш, обменялись двумя противоречащими друг другу актами исследования артефакта.

На этой неделе получила неожиданное продолжение история с обнаружением уникального рисунка верблюда в пещере Шульган-Таш. Стали известны тексты сразу двух актов обследования состояния артефакта, подписанные двумя разными учеными, каждый из которых подписался, как руководитель Южно-Уральской экспедиции.

Сначала 5 декабря появился документ, подписанный начальником Южно-Уральской палеолитической экспедиции Вячеславом Котовым, который является кандидатом исторических наук и старшим научным сотрудником Института истории, языка или литературы Уфимского научного центра РАН, в этом акте сообщалось, что изображение верблюда пребывает в хорошем состоянии. А затем вчера, 8 декабря, стало известно, что свои выводы, прямо противоречащие мнению уфимских экспертов, сделал и руководитель Южно-Уральской археологической экспедиции МГУ, известный историк, археолог, доктор исторических наук, доцент МГУ Владислав Житенев, занимавшегося изучением Каповой и Игнатьевской пещер.

Так работала экспедиция уфимских ученых. Фото: НПЦ РБ.

Напомним, сенсационное сообщение об открытии появилось в конце ноября текущего года. Руководитель Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ (НПЦ РБ) НПЦ РБ Данир Гайнуллин собрал пресс-конференцию и сообщил о сенсационной находке – наскальном изображении верблюда в пещере Шульган-Таш. Чуть позднее в соцсетях началось довольно некрасивое выяснение отношений. Данир Гайнуллин высказал претензии Владиславу Житеневу, опубликовавшему фотографию открытия со своими комментариями, которые он ранее дал на международном портале научных новостей eurekalert.org. Владислав сделал это за несколько часов до пресс-конференции НПЦ РБ, использовав фото, которое получил от руководителя группы мониторинга пещеры Шульган-Таш Ольги Червяцовой, чем, собственно, и вызвал негодование представителей центра. Данир Гайнуллин публично обвинил Ольгу Червяцову в краже фотографии верблюда.

Не углубляясь в подробности наукоемких описаний, поясним, что тексты обоих актов изобилуют описанием повреждений, которые, по мнению авторов заключений, появились вследствие некорректных действий других исследователей. Причем в тексте акта от уфимских экспертов прозвучали слова упрека не только в адрес их нынешних оппонентов (Владислава Житенева и коллектива заповедника «Шульган-Таш»), досталось также и предшественникам, в разные годы работавшим в пещере.

Акт обследования состояния рисунка, подготовленный уфимскими экспертами. Фото: НПЦ РБ

- В 2008 году расчистка этого рисунка (верблюда – ред.) была возобновлена реставраторами из Москвы, которые использовали ту же методику с применением стамесок и скальпелей. Был раскрыт фрагмент рисунка размером 20x40 см. В итоге во многих местах были повреждены прозрачные кальцитовые отложения и обнажен красочный слой, - пришли к неожиданному выводу уфимские ученые.

В свою очередь, Владислав Житенев вместе со специалистами заповедника «Шульган-Таш» предоставили фотографии, на которых хорошо видны последствия деятельности группы Вячеслава Котова.

Левая часть рисунка "Верблюд", содержащая многочисленные повреждения красочного слоя, из которых сочится краситель. Фото: Заповедник "Шульган-Таш".

Повреждения красочного слоя при работе с фрезой на "Нижней лошади". Фото: Заповедник "Шульган-Таш".

Суть вопиющих нарушений, допущенных экспедицией Котова, действовавшей под эгидой НПЦ РБ, заключается в том, что под предлогом рядового визита в пещеру с целью очистить ее от граффити, на самом деле участники группы занялись расчисткой уникального рисунка, с которого до этого все буквально сдували пылинки, опасаясь невзначай причинить ему вред. При этом кальцитовый слой с изображения они срезали фрезой, оставив его практически без защиты в условиях повышенной влажности. Точка зрения Владислава Житенева и представителей заповедника была изложена в публикации Медиакорсети.

Руководитель НПЦ РБ Данир Гайнуллин отреагировал на аргументы оппонентов с присущим ему самобытным чувством юмора.

- Собака лает – караван идет, - написал он в соцсетях. А на словах в телефонном разговоре с корреспондентом Медиакорсети он заявил, что мнению Житенева доверять нельзя.

- Он не является специалистом по реставрации, он – простой археолог, в земле копается. В заповеднике специалистов по наскальным рисункам тоже нет. Да и во всей России таких экспертов невозможно найти. Поэтому мы приглашали специалиста из-за границы, - заявил Данир Гайнуллин.

Оперативно связаться с Владиславом Житеневым, который вчера провел весь день в Игнатьевской пещере на территории Челябинской области, не удалось. Свой комментарий Медиакорсети дала руководитель мониторинга пещеры Шульган-Таш Ольга Червяцова.

- Во-первых, у нас свой акт есть. Сейчас материал смотрят еще несколько независимых специалистов - после этого, он будет представлен заинтересованной публике. Во-вторых, приглашать для актирования наскального рисунка специалиста, с которым НПЦ РБ многократно состоял в договорных отношениях, нам кажется не совсем корректным, - сообщила Ольга Медиакорсети.

По ее словам, существует видеосъемка, как эксперт, приглашенный НПЦ РБ, проводил свою оценку состояния изображения верблюда.

Фото: НПЦ РБ.

- Ближе чем на три метра он к рисункам не подходил, а с такого расстояния указанные нами повреждения просто не видны. Их эксперт голословно уверяет, что «кальцитовый прозрачный слой нигде не был нарушен», а это означает лишь то, что он с этим рисунком знакомился лишь поверхностно. Кстати, в левой части «Верблюда» слой, повреждение которого наши оппоненты объяснили действиями экспедиции 2008 года, изначально отсутствовал по природным причинам. И это хорошо диагностировано и на фотографиях в УФ-диапазоне, многократно опубликованных в открытых источниках, – уточнила Ольга Червяцова.

По ее словам, по окончании служебной проверки вышеупомянутое видео будет опубликовано и доступно широкой аудитории.