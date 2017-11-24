Минэкологии Башкирии: Причина химического запаха в Уфе - пыль

В министерстве экологии Башкирии прокомментировали появление в Уфе химического запаха.

Заместитель министра экологии Башкирии Филюс Яхин объяснил химический запах в центре Уфы неблагоприятными погодными условиями. По словам Яхина, в связи с отсутствием снега на дорогах города скопилось много пыли, которая поднимается автомобилями, вместе с ней поднимаются химические вещества. Безветренная погода продержится в городе еще около четырех дней.

По данным минэкологии РБ, неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) наблюдаются сейчас не только в Уфе, но и Стерлитамаке, Салавате, Благовещенске, Туймазах. По информации «Башкирского УГМС», 22 и 23 ноября на двух постах (пр. Октября, 141 и ул. Гафури, 101) концентрация пыли наблюдалась на уровне до 2,6 ПДК.