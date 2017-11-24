Минэкологии Башкирии: Причина химического запаха в Уфе - пыль

Заместитель министра экологии Башкирии Филюс Яхин объяснил химический запах в центре Уфы неблагоприятными погодными условиями. По словам Яхина, в связи с отсутствием снега на дорогах города скопилось много пыли, которая поднимается автомобилями, вместе с ней поднимаются химические вещества. Безветренная погода продержится в городе еще около четырех дней.
По данным минэкологии РБ, неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) наблюдаются сейчас не только в Уфе, но и Стерлитамаке, Салавате, Благовещенске, Туймазах. По информации «Башкирского УГМС», 22 и 23 ноября на двух постах (пр. Октября, 141 и ул. Гафури, 101) концентрация пыли наблюдалась на уровне до 2,6 ПДК.
Напомним, последние три дня уфимцы из разных районов города жаловались на клубы пыли и запах серы. В Роспотребнадзоре республики нам, между тем, информацию опровергли и заявили, что пока к ним никаких жалоб не поступало.