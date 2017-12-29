Где можно купить книги уфимца Матвея Радченко в праздничные дни

В праздничные дни продажа книг Матвея Радченко в редакции ИА Медиакорсеть будет временно приостановлена. Приобрести книги можно будет у мамы мальчика. Если они не будут распроданы, продажи продолжаться в редакции после праздников.

По вопросам приобретения книг следует обращаться напрямую к маме Матвея Виктории - 89173896053.

Также небольшая часть книг с 31 января будет находится в храме святителя Митрофана Воронежского на ул. Муксинова, 2 (территория школы МВД, вход через проходную, возьмите паспорт).

С 1 января книги также можно будет купить в Крестовоздвиженском храме Уфы (ул. Лесопильная, 2)

Информацию о наличии книг также можно уточнять по телефону 89610450360.