Где можно купить книги уфимца Матвея Радченко в праздничные дни
Сегодня, 17:01ОбществоНаталья Кузнецова
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В праздничные дни продажа книг Матвея Радченко в редакции ИА Медиакорсеть будет временно приостановлена. Приобрести книги можно будет у мамы мальчика. Если они не будут распроданы, продажи продолжаться в редакции после праздников.
По вопросам приобретения книг следует обращаться напрямую к маме Матвея Виктории - 89173896053.
Также небольшая часть книг с 31 января будет находится в храме святителя Митрофана Воронежского на ул. Муксинова, 2 (территория школы МВД, вход через проходную, возьмите паспорт).
С 1 января книги также можно будет купить в Крестовоздвиженском храме Уфы (ул. Лесопильная, 2)
Информацию о наличии книг также можно уточнять по телефону 89610450360.
На сегодня уже распродана большая часть тиража в три тысячи экземпляров. Если оставшиеся книги не будут распроданы праздники, продажи продолжатся в редакции (ул. Пушкина 85/1) с 9 января.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей