Хотите сказку? Приходите к нам! Книги Матвея Радченко купил Русдрамтеатр

К акции продаж книг сказок 10-летнего Матвея Радченко из Уфы, больного неизвестной болезнью, присоединились артисты Русского драматического театра Башкортостана.

Сегодня редакцию ИА "Медиакорсеть" посетила артистка театра Анна Бурмистрова. Она приобрела книги сказок Матвея Радченко для себя и своих коллег.

- Сообщение о продаже книг Матвея кинули в родительский чат класса, в котором учится мой ребенок, - рассказала Анна. - Я увидела и подумала: надо же какой мужественный мальчик. Меня очень вдохновила эта история. А потом я кинула ссылку в корпоративный чат нашего театра, другие артисты театра решили тоже приобрести книжки.

Напомним, сказки Матвей написал сам, а издать книги помог спонсор в Москве. Теперь мама продает книги, чтобы собрать деньги на лечение. Мальчик болен неизвестной болезнью: от регулярных кризов и реанимации его спасает только лечение в санатории в Железноводске. На каждую поездку необходимо около 100 тысяч рублей.

Приобрести книги сказок Матвея Радченко можно в редакции ИА Медиакорсеть.

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