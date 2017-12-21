Хотите сказку? Приходите к нам! Книги Матвея Радченко купил Русдрамтеатр
Сегодня редакцию ИА "Медиакорсеть" посетила артистка театра Анна Бурмистрова. Она приобрела книги сказок Матвея Радченко для себя и своих коллег.
- Сообщение о продаже книг Матвея кинули в родительский чат класса, в котором учится мой ребенок, - рассказала Анна. - Я увидела и подумала: надо же какой мужественный мальчик. Меня очень вдохновила эта история. А потом я кинула ссылку в корпоративный чат нашего театра, другие артисты театра решили тоже приобрести книжки.
Напомним, сказки Матвей написал сам, а издать книги помог спонсор в Москве. Теперь мама продает книги, чтобы собрать деньги на лечение. Мальчик болен неизвестной болезнью: от регулярных кризов и реанимации его спасает только лечение в санатории в Железноводске. На каждую поездку необходимо около 100 тысяч рублей.
Приобрести книги сказок Матвея Радченко можно в редакции ИА Медиакорсеть.
Адрес: г. Уфа, ул. Пушкина 85/1 офис 201.
Телефон для связи 287-28-06, 89610450360. Цена одной книжки - 200 рублей.