Хотите сказку?Приходите к нам! Матвею Радченко помогло Альфастрахование ОМС

Книги 10-летнего Матвея Радченко, больного неизвестной болезнь, присоединился региональный филиал компании "Альфастрахование ОМС". Сотрудники компании купили сказки Матвея, чтобы помочь ему собрать деньги на лечение. Книги подарят детям, которые проходят лечения в больницах республики.

- Когда мы узнали об этой истории, то, не смогли остаться равнодушными к истории Матвея, - говорит директор башкирского филиала "Альфастрахование ОМС" Алексей Коржавин. - Мы решили приобрести книги Матвея, чтобы затем подарить их детям, которые будут проходить лечение в республиканских больницах. Матвея нужно ставить в пример другим ребятам, ведь он не смотря на тяжелую болезнь не сдается, пытается жить, радоваться и стремится победить свою болезнь. И поразило то, что ни он, ни мама не просят деньги просто так, а пытаются что-то сделать.