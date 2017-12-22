Хотите сказку?Приходите к нам! Матвею Радченко помогло Альфастрахование ОМС
- Когда мы узнали об этой истории, то, не смогли остаться равнодушными к истории Матвея, - говорит директор башкирского филиала "Альфастрахование ОМС" Алексей Коржавин. - Мы решили приобрести книги Матвея, чтобы затем подарить их детям, которые будут проходить лечение в республиканских больницах. Матвея нужно ставить в пример другим ребятам, ведь он не смотря на тяжелую болезнь не сдается, пытается жить, радоваться и стремится победить свою болезнь. И поразило то, что ни он, ни мама не просят деньги просто так, а пытаются что-то сделать.
Напомним, сказки Матвей написал сам, а издать книги помог спонсор в Москве. Теперь мама продает книги, чтобы собрать деньги на лечение. Мальчик болен неизвестной болезнью: от регулярных кризов и реанимации его спасает только лечение в санатории в Железноводске. На каждую поездку необходимо около 100 тысяч рублей.
Приобрести книги сказок Матвея Радченко можно в редакции ИА Медиакорсеть.
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Телефон для связи: 287-28-06, 89610450360. Цена одной книжки - 200 рублей.