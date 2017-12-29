Хотите сказку? Приходите к нам! Книги Матвея Радченко купил Россельхозбанк
- Когда мы узнали о том, как Матвей отважно борется за жизнь и при этом старается через свои замечательные сказки делать этот мир добрее и светлее, вопрос о помощи ему даже не возник, - отметила начальник службы общественных связей башкирского филиала Россельхозбанка Анна Челак. - Многие сотрудники взяли сразу по несколько книг – на подарок своим детям и детям знакомых и друзей. Мы от всего сердца желаем ему и его маме победить болезнь, оставаться такими же оптимистичными, энергичными и, безусловно, дальше развивать свой талант и радовать ребятишек новыми сказочными героями.
В праздничные дни продажа книг Матвея Радченко в редакции ИА Медиакорсеть будет временно приостановлена.
По вопросам приобретения книг следует обращаться напрямую к маме Матвея Виктории - 89173896053. Если оставшиеся книги не будут распроданы в выходные, редакция продолжит продажи после праздников.