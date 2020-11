«Низкий поклон строителям»: в Стерлитамаке завершается строительство ковид-госпиталя

По словам главы Башкирии, инфекционный центр примет первых больных коронавирусом уже через 10 дней.

Глава республики Радий Хабиров сообщил в соцсетях о близком завершении строительства клинического инфекционного центра в Стерлитамаке. По его словам, уже через десять дней здесь примут первых пациентов с коронавирусом. — Очень своевременное подспорье. Для нас это уже второй опыт строительства таких объектов, а для России — третий. На днях ждем делегацию из Ульяновской области, там тоже хотят построить такой госпиталь. Проектное решение получилось удачным. И, конечно, низкий поклон строителям — всё сделали очень вовремя и организованно, — подчеркнул Радий Хабиров. Photo: glavarb.ru Премьер-министр Правительства республики Андрей Назаров добавил, что 1 декабря заканчиваются строительно-монтажные работы, после чего в течение 10 дней проводятся пусконаладочные работы, вместе с врачами подключается медицинское оборудование. Напомним, строительство новой инфекционной больницы на 380 койко-мест стартовало в октябре текущего года. Сборно-каркасный госпиталь будет расположен за частным сектором по ул. Караная Муратова. На площади в 7 га также будет расположена вертолетная площадка для санитарной авиации. По словам мэра Стерлитамака Владимира Куликова, здесь будут лечиться не только местные жители, но и близлежащих городов и районов. Госпиталь поможет разгрузить больницы, которые были перепрофилированы как «ковидные».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter