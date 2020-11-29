«Низкий поклон строителям»: в Стерлитамаке завершается строительство ковид-госпиталя

— Очень своевременное подспорье. Для нас это уже второй опыт строительства таких объектов, а для России — третий. На днях ждем делегацию из Ульяновской области, там тоже хотят построить такой госпиталь. Проектное решение получилось удачным. И, конечно, низкий поклон строителям — всё сделали очень вовремя и организованно, — подчеркнул Радий Хабиров.