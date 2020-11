Глава Башкирии Радий Хабиров и премьер-министр Андрей Назаров посетили с рабочим визитом Салават, Ишимбай и строящийся в Стерлитамаке ковид-госпиталь.

Как рассказал Андрей Назаров, в настоящее время уже построены корпуса, где монтируется вентиляция, электроснабжение. Рабочие заканчивают устанавливать окна, благоустраивать территорию, проводят пусконаладочные работы газовой котельной. Кроме того, в самих помещениях установили тепловые пушки. Прошлись по корпусам, провели совещание со строителями и медиками. Понятно, что проблемы есть, но они не носят системного, неразрешимого характера. Рисков не успеть — нет, написал назаров в соцсетях. Премьер-министр добавил, что помимо самого инфекционного центра здесь будет первая в республике бактериологическая лаборатория. Планируется, что в год будут делать до 450 тысяч исследований. Следующая поездка в новый ковид-госпиталь состоится 30 ноября, чтобы «ещё раз всё проверить». Напомним, медучреждение собираются открыть уже 1 декабря. Его строительство будет продолжаться всего 50 дней. Стоимость госпиталя оценили в 2,2 миллиарда рублей.

