«Рисков не успеть — нет». Власти Башкирии посетили ковид-госпиталь в Стерлитамаке

«Рисков не успеть — нет». Власти Башкирии посетили ковид-госпиталь в Стерлитамаке

Вчера, 09:36ОбществоАнна КононоваPhoto: Facebook Андрей Назаров
Глава Башкирии Радий Хабиров и премьер-министр Андрей Назаров посетили с рабочим визитом Салават, Ишимбай и строящийся в Стерлитамаке ковид-госпиталь.

Как рассказал Андрей Назаров, в настоящее время уже построены корпуса, где монтируется вентиляция, электроснабжение. Рабочие заканчивают устанавливать окна, благоустраивать территорию, проводят пусконаладочные работы газовой котельной. Кроме того, в самих помещениях установили тепловые пушки.

Прошлись по корпусам, провели совещание со строителями и медиками. Понятно, что проблемы есть, но они не носят системного, неразрешимого характера. Рисков не успеть — нет, написал назаров в соцсетях.

Премьер-министр добавил, что помимо самого инфекционного центра здесь будет первая в республике бактериологическая лаборатория. Планируется, что в год будут делать до 450 тысяч исследований.

Следующая поездка в новый ковид-госпиталь состоится 30 ноября, чтобы «ещё раз всё проверить».

Напомним, медучреждение собираются открыть уже 1 декабря. Его строительство будет продолжаться всего 50 дней. Стоимость госпиталя оценили в 2,2 миллиарда рублей.

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