Накануне премьер-министр Башкирии Андрей Назаров провел рабочее совещание, на котором обсуждался ход строительства нового инфекционного госпиталя в Стерлитамаке. Начальник участка отметил, что рабочие уже начали монтаж системы отопления, вентиляции и электроснабжения.

Помимо этого, строители устанавливают окна, подготавливают котельную к подаче тепла и приводят в порядок территорию, на которой расположено здание. Работы идут по плану. Инфекционный госпиталь должен быть готов уже через 12 дней. Напомним, на строительство второго инфекционного госпиталя было выделено более двух миллиардов рублей. Ранее Андрей Назаров отметил, что в построенном за 55 дней ковид-госпитале в Зубово в настоящий момент нет мест.

