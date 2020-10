Хабиров пообещал достроить новый инфекционный госпиталь в Стерлитамаке раньше срока

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил о том, что на строительство инфекционного центра в Стерлитамаке уйдет 50 дней. Изначально власти планировали возвести госпиталь к 15 декабря, однако сдать объект строителям получится на две недели раньше – к 1 декабря 2020 года.

— Здесь вопрос не в рекордах строительства, а в том, что ситуация с ковидом становится только сложнее и нам нужно лечить и спасать людей. А для этого нужны койки. Но не пустые койки, а с оборудованием, кислородом, тяжёлой техникой и обученным персоналом, заявил Хабиров на своей страницу в соцсетях. Напомним, строительство госпиталя обойдётся в 2,2 миллиарда рублей, из которых 1,4 миллиарда направят на само строительство и 827 миллионов — на закупку медицинского оборудования. Больница рассчитана на 282 койки, в случае ЧС — на 312 мест. Кроме того, в медучреждении предусмотрено общежитие для 24 сотрудников.

