Хабиров пообещал достроить новый инфекционный госпиталь в Стерлитамаке раньше срока

— Здесь вопрос не в рекордах строительства, а в том, что ситуация с ковидом становится только сложнее и нам нужно лечить и спасать людей. А для этого нужны койки. Но не пустые койки, а с оборудованием, кислородом, тяжёлой техникой и обученным персоналом, заявил Хабиров на своей страницу в соцсетях.