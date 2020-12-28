В России для пенсионеров введут новые выплаты в 2021 году

В России для пенсионеров введут новые выплаты в 2021 году

Сегодня, 18:01ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
О каких конкретно пособиях идет речь, пока не разглашается.

В 2021 году для российских пенсионеров введут новые выплаты. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на депутата Госдумы Виталия Милонова.

— Пенсионеров в следующем году ждет приятный сюрприз. Сейчас мы готовим документы, которые коснутся пожилых граждан.

Впрочем, депутат не уточнил, о каких именно законопроектах идет речь, и объяснил это тем, что некорректно заранее говорить о непринятых законопроектах.

Депутат Госдумы Сергей Калашников также считает, что в следующем году власти введут новые выплаты для пенсионеров:

— Особое внимание власти должны уделить матерям-одиночкам, неработающим пенсионерам и тем, кто получает зарплату ниже прожиточного минимума.

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