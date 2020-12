В России опубликовали правила получения выплат на детей до восьми лет до Нового года

Заявления на эти выплаты должны быть поданы не позднее 28 декабря.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте ПФР, для получения выплаты на детей до восьми лет до нового года заявление нужно подать не позднее 28 декабря. Напомним, большинство семей получили выплаты автоматически, им не нужно было подавать заявление и обращаться в фонд. Но некоторым семьям все еще нужно подавать заявление. В частности, если дети появились, начиная с июля текущего года, и семья не получала в этом году единовременные выплаты по указам президента. Кроме того, часть заявлений подана усыновителями, выплата которым назначается только после представления документов об усыновлении. Заявления принимаются через портал Госуслуги или в клиентских служба ПФР до 31 марта 2021 года. Обратиться за выплатами могут все семьи с детьми, которым по состоянию на эту дату не исполнится восемь лет. На большой пресс-конференции 17 декабря Владимир Путин объявил, что всем семьям с детьми до восьми лет к Новому году выплатят по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в таком возрасте.

