В России опубликовали правила получения выплат на детей до восьми лет до Нового года

Напомним, большинство семей получили выплаты автоматически, им не нужно было подавать заявление и обращаться в фонд. Но некоторым семьям все еще нужно подавать заявление. В частности, если дети появились, начиная с июля текущего года, и семья не получала в этом году единовременные выплаты по указам президента. Кроме того, часть заявлений подана усыновителями, выплата которым назначается только после представления документов об усыновлении.