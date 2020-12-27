Жители России получат еще одну дополнительную выплату до Нового года

О введении нового пособия объявили в Санкт-Петербурге: до 1 января жители Северной столицы получат денежную выплату на каждого ребенка в многодетных семьях. Выплаты будут проводить в автоматическом режиме, без подачи заявлений. Об этом сообщает PRIMPRESS.