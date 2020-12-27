Жители России получат еще одну дополнительную выплату до Нового года

Жители России получат еще одну дополнительную выплату до Нового года

Сегодня, 13:58ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Выплаты по 3 тыс. руб. будут начислены автоматически.

О введении нового пособия объявили в Санкт-Петербурге: до 1 января жители Северной столицы получат денежную выплату на каждого ребенка в многодетных семьях. Выплаты будут проводить в автоматическом режиме, без подачи заявлений. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Размер выплаты составит 3 тыс. руб. Ожидается, что эти суммы родители смогут потратить на новогодние подарки детям. Возраст детей не ограничивается — предполагается, что пособие смогут получить более 152 тысяч детей в Северной столице.

Напомним, ранее в России ввели новую денежную выплату в размере 2500 руб. для жителей Ульяновской области.

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