Накануне, 23 декабря, Владимир Путин поручил организовать удвоенные выплаты медикам, которые в новогодние праздники будут работать с коронавирусными пациентами. Инициатором двоенных выплат стала партия «Единая Россия».

Помимо этого президент России напомнил, что за работу в праздничные дни всем полагается двойная зарплата, в частности и медикам. По мнению Путина, удвоить соцвыплаты врачам нужно обязательно, так как вакцинация от коронавируса только началась, и медики пока не защищены в полной мере. — В этой связи считаю, что хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере, — сказал президент.

