Студентка БГПУ выиграла конкурс красоты «Хылыукай-2019» в Башкирии

Вчера, 27 апреля, в Уфе прошел финал 27-ого конкурса красоты «Хылыукай», в нем за звание лучшей башкирской красавицы боролись 12 девушек. В результате почетный титул выиграла студентка БГПУ Лейля Шакурова. Ей 19 лет, она родом из Альшеевского района Башкирии. Photo: Mkset.ru Кроме короны и Гран-при конкурса красоты Лейля Шакурова получила право обучения любому языку за рубежом. По словам победительницы, она, скорее всего, выберет Францию и французский язык, об этом сообщает «Башинформ». Photo: Mkset.ru Финал конкурса красоты проходил в государственном концертном зале «Башкортостан». Photo: Mkset.ru Девушки кроме дефиле, соревновались в знании башкирского языка, ответили на каверзные вопросы и показали, как они умеют танцевать и петь. Photo: Mkset.ru

