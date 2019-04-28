Студентка БГПУ выиграла конкурс красоты «Хылыукай-2019» в Башкирии

Студентка БГПУ выиграла конкурс красоты «Хылыукай-2019» в Башкирии

28 апреля 2019, 14:49ОбществоРазиф АбдуллинPhoto: Артур Салимов / Mkset.ru
Лейля Шакурова завоевала титул самой красивой башкирки в 2019 году.

Вчера, 27 апреля, в Уфе прошел финал 27-ого конкурса красоты «Хылыукай», в нем за звание лучшей башкирской красавицы боролись 12 девушек.

В результате почетный титул выиграла студентка БГПУ Лейля Шакурова. Ей 19 лет, она родом из Альшеевского района Башкирии.

Photo: Mkset.ru

Кроме короны и Гран-при конкурса красоты Лейля Шакурова получила право обучения любому языку за рубежом. По словам победительницы, она, скорее всего, выберет Францию и французский язык, об этом сообщает «Башинформ».

Photo: Mkset.ru

Финал конкурса красоты проходил в государственном концертном зале «Башкортостан».

Photo: Mkset.ru

Девушки кроме дефиле, соревновались в знании башкирского языка, ответили на каверзные вопросы и показали, как они умеют танцевать и петь.

Photo: Mkset.ru

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