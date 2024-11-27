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Конкурс красоты

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2024
Краса Башкирии живет не в Уфе
27 ноября, 04:52
Первые красавицы Уфы: листаем их личные фото
26 ноября, 19:45
Фанатка «Салавата Юлаева» стала «Мисс Азия — Сибирь»
4 ноября, 08:58
Первая красотка Уфы попала в больницу с финала «Мисс Россия 2024»
7 октября, 11:06
Главная красотка Уфы — официантка, модель и IТшница
3 октября, 04:33
Уфимская красотка претендует на корону «Мисс Россия»
19 сентября, 07:28
Модель из Уфы попала в топ-3 красавиц Турции
Рената Надршина из Башкирии в возрасте 23 лет покорила международный конкурс Global Model of the World — 2024, прошедший в турецкой Анталии.
14 июня, 09:58
2023
Уфимка Эльмира Шаихова будет представлять Россию на международном конкурсе в Сеуле
Об этом рассказало модельное агентство Luna Models у себя в соцсетях.
29 ноября 2023, 12:56
22-летнюю Илюзу Исяндавлетову из Башкирии признали самой красивой девушкой Азии
О своей победе девушка рассказала в соцсетях.
15 ноября 2023, 06:30
Илюза Исяндавлетова представит Башкортостан на «Мисс Азия-2023»
Победительница конкурса «Мисс Республика Башкортостан-2023» представит свой регион на престижном конкурсе красоты.
13 ноября 2023, 12:13
Светлана Шевцова из Уфы победила в конкурсе красоты «Лучшая модель России»
В Москве на финале всенародно уважаемого конкурса красоты «Лучшая модель года — 2023» был объявлен титул лучшей модели России.
7 ноября 2023, 09:56
2019
Студентка БГПУ выиграла конкурс красоты «Хылыукай-2019» в Башкирии
28 апреля 2019, 09:49
Модель из Башкирии вошла в топ-20 конкурса красоты «Мисс Россия-2019»
14 апреля 2019, 09:45
2018
Жители Башкирии могут поддержать землячку на конкурсе «Мисс Россия»
2 апреля 2018, 09:17
В Уфе на конкурсе красоты «Хылыукай-2018» на сцене оконфузилась лошадь
23 марта 2018, 15:51
2017
В Уфе выберут самую красивую татарку республики
26 сентября 2017, 12:40
В Уфе выберут самую красивую пенсионерку
15 сентября 2017, 11:13

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