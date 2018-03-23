В Уфе на конкурсе красоты «Хылыукай-2018» на сцене оконфузилась лошадь

Сегодня, 23 марта, в Уфе начался башкирский конкурс красоты «Хылыукай-2018». Представление началось с конфуза, который оказался запечатлен многими зрителями на видео и очень скоро наверняка заполнит соцсети.

Во время выступления участниц конкурса красоты в сюжете из деревенской жизни на сцену вывели живую лошадь, запряженную в телегу. На телеге сидели конкурсантки, которые по очереди выходили на первый план и излагали текст. В момент выступления участницы конкурса по имени Зиля случился конфуз.

Лошадь внезапно подняла хвост и прямо на глазах у многочисленно публики справила нужду, вызвав смех в зале.

К чести конкурсанток, они не смутились и как ни в чем не бывало продолжили свой номер, не показав ни взглядом, ни мускулом, что происшедшее доставило им хоть какой-то дискомфорт.

Как отметили зрители, в этом году организаторы действительно приготовили для зрителей эффектное шоу, гораздо превосходящее уровень конкурсов прошлых лет. И даже «лошадиное недоразумение» не способно испортить приятное впечатление от увиденного.