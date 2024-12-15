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Фоторепортаж

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2024
В Уфе запустили скорый поезд до Москвы и он шикарен
15 декабря, 06:47
Фоторепортаж. Разруха и собачья конура: как выглядит дамба на набережной реки Уфы
8 апреля, 10:22
2023
Шамеле номер 5, Барби и скидки: как выглядит «Меркурий» в Уфе спустя год после пожара
7 сентября 2023, 05:09
2019
Все флаги в гости к нам: Международные Детские игры в Уфе не обошлись без скандала
53-е летние Международные детские игры стартовали в столице Башкирии. Медиакорсеть публикует лучшие кадры с главного спортивного праздника страны сегодня.
11 июля 2019, 05:29
Непейцевский дендропарк: Что имеем — не храним
20 июня 2019, 16:33
Налицо красивые, страшные внутри: Как люди привыкают к хаосу в своем доме в Уфе
20 июня 2019, 12:06
В парке Якутова в Уфе горожане бросают мусор прямо на газон
20 июня 2019, 09:48
Уфимка Галина Коваленко: В частном секторе дворников нет, рассчитываем сами на себя
20 июня 2019, 08:02
Уфе поставили «четверку» за качество и «единицу» за безопасность дорог
В Уфе побывала Дорожная инспекция ОНФ проекта «Карта убитых дорог».
8 июня 2019, 10:27
Набережная Белой в Уфе: Чего не увидел Радий Хабиров
28 мая 2019, 13:03
Как в Уфе прошла Ночь музеев
19 мая 2019, 12:05
9 мая в Уфе: Бессмертный полк, Парк Победы, ветераны войны и футболисты
Как прошел День Победы в Уфе.
9 мая 2019, 14:30
Первомай в Уфе: Как с одной сцены ругали и надеялись на власть
Краткий репортаж о митинге 1 мая в Уфе на площади перед горсоветом.
1 мая 2019, 08:54
Студентка БГПУ выиграла конкурс красоты «Хылыукай-2019» в Башкирии
28 апреля 2019, 09:49
Павел Качкаев возглавил Собор русских в Башкирии: Как это было
Сегодня в Уфе прошел пятый съезд «Собора русских в Башкортостане», на нем выбрали новое руководство общественной организации.
25 апреля 2019, 17:14
Хоккеисты «Салавата Юлаева» закрыли сезон вместе с болельщиками
Все желающие могли встретиться с игроками уфимской команды в разных тематических зонах.
12 апреля 2019, 04:20
Учения в Уфе: Спасатели приехали в мебельный цех после взрыва газа
Сегодня в Уфе прошли учения ПСО МБУ «Управление гражданской защиты» по организации и проведению поисково-спасательных работ в условиях завалов и разрушений при угрозе или взрыве бытового газа.
11 апреля 2019, 15:11
«Салават Юлаев» провел в Уфе открытую тренировку
Сегодня на льду «Уфа-Арены» была проведена открытая тренировка хоккейной команды «Салават Юлаев» с приглашением представителей СМИ республики.
27 марта 2019, 10:56
Игрок ХК «Салават Юлаев» Тему Хартикайнен объяснил, почему он убил лисиц
В преддверии второй серии плей-офф Кубка Гагарина «юлаевцы» предстали перед СМИ в рамках открытой тренировки.
12 марта 2019, 10:27
Эхо войны: как в Уфе встретили поезд с оружием, изъятым у сирийских террористов
В рамках акции "Сирийский перелом" поезд проходит через 60 городов России.
11 марта 2019, 13:16

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