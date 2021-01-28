Глава Башкирии прокомментировал снос памятника Заки Валиди в Санкт-Петербурге

Напомним, в 2008 году на территории СПбГУ был установлен бюст Заки Валиди. За последние полтора года не раз поступали обращения по поводу законности его установки, в связи с чем руководство вуза обратилось в прокуратуру для проверки. Ведомство вынесло постановление о сносе памятника. Вчера стало известно о его демонтаже. Отметим также, что Всемирный курултай башкир направил запрос в прокуратуру и университет.