Глава Башкирии прокомментировал снос памятника Заки Валиди в Санкт-Петербурге

Глава Башкирии прокомментировал снос памятника Заки Валиди в Санкт-Петербурге

Вчера, 14:18ОбществоАнна КононоваPhoto: wikipedia.org
Сегодня после ежегодного послания главы Башкирии республиканскому Госсобранию-Курултаю Радий Хабиров ответил на вопрос журналистов о сносе памятника башкирского деятеля Ахмет-Заки Валиди на территории Санкт-Петербургского государственного университета.

Напомним, в 2008 году на территории СПбГУ был установлен бюст Заки Валиди. За последние полтора года не раз поступали обращения по поводу законности его установки, в связи с чем руководство вуза обратилось в прокуратуру для проверки. Ведомство вынесло постановление о сносе памятника. Вчера стало известно о его демонтаже. Отметим также, что Всемирный курултай башкир направил запрос в прокуратуру и университет.

Сегодня после ежегодного послания главы Башкирии к Госсобранию республики Радий Хабиров сообщил журналистам, что не получал документов, поэтому разобраться в ситуации пока не может, по крайней мере пока не придет ответ от прокуратуры или руководства СПбГУ.

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