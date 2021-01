На территории Санкт-Петербургского госуниверситета демонтировали бюст Заки Валиди

Во дворе Санкт-Петербургского государственного университета демонтировали бюст Заки Валиди. По предварительной версии его убрали с территории ВУЗа на минувших выходных по представлению прокуратуры. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

По данным издания, представление городской прокуратуры поступило в университет в середине января. Надзорное ведомство обнаружило в действиях ВУЗа нарушение с формулировкой «Размещение бюста лица, осуществлявшего в годы Великой Отечественной войны распространение идей о создании государства по национальному признаку и о превосходстве одной нации над остальными, что согласно российскому законодательству является уголовным преступлением, а также Музея Ахмет-Заки на территории университета свидетельствует о героизации деяний пособников нацистских преступников, противоречит законодательству о противодействии экстремистской деятельности, оказывает негативное влияние на студентов и является недопустимым». При этом в университете оперативный комментарий корреспондентам получить не удалось. Известно, что данный памятник простоял во дворе питерского университета 12 лет. Он был установлен за счет средств бюджета Башкирии.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter