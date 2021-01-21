Всемирный курултай башкир обратился в Генпрокуратуру РФ из-за сноса бюста Заки Валиди

Напомним, бюст башкирскому деятелю на территории университета был установлен в 2008 году. За последние полтора года в виртуальную приемную СПбГУ не раз поступали обращения граждан и общественных организаций по поводу законности размещения памятника. Ещё в 219 году руководство вуза обратилось в прокуратуру для проверки законности действий университета. В конце 2020 года запрос был направлен снова. В итоге прокуратура вынесла представление о сносе памятника, так как башкирский деятель пропагандирует идеи национализма и экстремизма.