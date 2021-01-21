Всемирный курултай башкир обратился в Генпрокуратуру РФ из-за сноса бюста Заки Валиди

Всемирный курултай башкир обратился в Генпрокуратуру РФ из-за сноса бюста Заки Валиди

Вчера, 11:23ОбществоАнна КононоваPhoto: wikipedia.org
Президиум и исполком Всемирного курултая башкир направил запрос в прокуратуру и Санкт-Петербургский государственный университет в связи с решением о сносе памятника Ахмет-Заки Валиди.

Напомним, бюст башкирскому деятелю на территории университета был установлен в 2008 году. За последние полтора года в виртуальную приемную СПбГУ не раз поступали обращения граждан и общественных организаций по поводу законности размещения памятника. Ещё в 219 году руководство вуза обратилось в прокуратуру для проверки законности действий университета. В конце 2020 года запрос был направлен снова. В итоге прокуратура вынесла представление о сносе памятника, так как башкирский деятель пропагандирует идеи национализма и экстремизма.

В связи с этим ВКБ также обратился в прокуратуру и к СПбГУ для разъяснения сложившейся ситуации. .

Обвинения в адрес Валиди, которые неоднократно звучали от разных лиц, не подтверждаются известными науке документами и архивными материалами, в том числе периода Второй мировой войны, сообщили во Всемирном курултае башкир.

ВКБ также считает, что информация в СМИ со ссылкой на городскую прокуратуру Санкт-Петербурга о признании установки памятника Заки Валиди на территории СПбГУ нарушением законодательства о противодействии экстремизму не подтверждены на данный момент документально.

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