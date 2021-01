Всемирный курултай башкир обратился в Генпрокуратуру РФ из-за сноса бюста Заки Валиди

Президиум и исполком Всемирного курултая башкир направил запрос в прокуратуру и Санкт-Петербургский государственный университет в связи с решением о сносе памятника Ахмет-Заки Валиди.

Напомним, бюст башкирскому деятелю на территории университета был установлен в 2008 году. За последние полтора года в виртуальную приемную СПбГУ не раз поступали обращения граждан и общественных организаций по поводу законности размещения памятника. Ещё в 219 году руководство вуза обратилось в прокуратуру для проверки законности действий университета. В конце 2020 года запрос был направлен снова. В итоге прокуратура вынесла представление о сносе памятника, так как башкирский деятель пропагандирует идеи национализма и экстремизма. В связи с этим ВКБ также обратился в прокуратуру и к СПбГУ для разъяснения сложившейся ситуации. . Обвинения в адрес Валиди, которые неоднократно звучали от разных лиц, не подтверждаются известными науке документами и архивными материалами, в том числе периода Второй мировой войны, сообщили во Всемирном курултае башкир. ВКБ также считает, что информация в СМИ со ссылкой на городскую прокуратуру Санкт-Петербурга о признании установки памятника Заки Валиди на территории СПбГУ нарушением законодательства о противодействии экстремизму не подтверждены на данный момент документально.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter