В Башкирию придут морозы до -30 градусов, а потом снова потеплеет
Сегодня, 10:35ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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В Башгидромете рассказали о характере погоды на эту неделю.
По прогнозу синоптиков, на этой неделе в регион придет холодная арктическая масса. В ближайшие дни в республики будут самые морозные и холодные дни в январе.
Сообщается, что к 29 января температура воздуха упадет до -19,-24°, при прояснениях местами до -25,-30°, днем она в среднем будет до -10,-15°. Уменьшится в этот период и вероятности выпадения снега.
Метеорологи в то же время отмечают, что холода в Башкирии надолго не задержатся – во второй половине недели температура воздуха снова будет выше нормы на 8-10°.
В частности, 30 января уже ожидается небольшой снег, метель, гололед, снежные заносы и накат. Температура воздуха ночью -11,-16°, при прояснениях до -25°, днем -4,-9°.
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