В Башкирию придут морозы до -30 градусов, а потом снова потеплеет

По прогнозу синоптиков, на этой неделе в регион придет холодная арктическая масса. В ближайшие дни в республики будут самые морозные и холодные дни в январе.

Сообщается, что к 29 января температура воздуха упадет до -19,-24°, при прояснениях местами до -25,-30°, днем она в среднем будет до -10,-15°. Уменьшится в этот период и вероятности выпадения снега.

Метеорологи в то же время отмечают, что холода в Башкирии надолго не задержатся – во второй половине недели температура воздуха снова будет выше нормы на 8-10°.