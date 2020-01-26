В Башкирии в ближайшие три дня будет мороз и значительное похолодание
Сегодня, 12:20ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Столбик термометра существенно понизится.
В Башгидрометцентре сообщили прогноз на началу следующей недели. По данным синоптиков, в республику начнет поступать холодная воздушная масса, что приведет к понижению температуры.
По данным синоптиков, показатели термометра будут характерными для этого времени года.
Сообщается, что 27 января будет гололедица и небольшой снег, ветер ожидается умеренный северо-западного направления. Температура воздуха ночью опустится до-10,-15°, днем будет около -6,-11°.
28 января также пообещали небольшой снег, днем местами. Ветер ожидается переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью -15,-20°, при прояснении до -25°, днем -10,-15°.
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