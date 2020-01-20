Башгидромет сообщил, когда в Башкирию придут морозы
Сегодня, 10:42ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Температура воздуха может опуститься до минус 15 градусов.
Сегодня, 20 января, на оперативном совещании в правительстве Башкирии министр ЖКХ Региона Борис Беляев зачитал прогноз погоды, представленный Башгидрометом.
По данным синоптиков, на протяжении недели в республике будет преобладать неустойчивая погода. Несколько дней подряд будут идти довольно обильные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя со снегом. Соответственно, на дорогах не избежать гололеда.
Температура воздуха ночью минус 6 градусов. Днем будет от плюс 1 до минус 4 градусов.
К концу недели осадки прекратятся и температура воздуха опустится до минус 15 градусов.
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