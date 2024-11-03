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Дороги в Башкирии встали
3 ноября, 05:50
До -10 градусов опустится температура воздуха в Башкирии
3 ноября, 04:49
В Башкирии ждут -30°С
18 октября, 13:27
Уфу будет «колбасить»
2 октября, 09:33
В Башкирии похолодает до -32 градусов
Синоптики рассказали о предстоящей температурной аномалии.
22 февраля, 03:50
Метель и морозы до -30 градусов: какая погода ждет Башкирию в ближайшие дни
10 января, 08:44
В Башкирию нагрянули морозы: при какой температуре школьники могут остаться дома
О том, при какой температуре дети могут не идти в школу, напомнили в администрации Калининского района Уфы.
9 января, 10:31
Сидят в куртках и шапках: ученики гимназии в Уфе замерзают на уроках
9 января, 09:52
2023
Итоги дня. Рост цен на яйца, обращение жителей Уфы к Путину и температурный рекорд
12 декабря 2023, 16:55
Самый холодный день в истории. В Уфе побит температурный рекорд
11 декабря 2023, 06:56
В Башкирии мужчина обморозил 70 процентов тела
Госпитали на территории республики сегодня начали принимать пострадавших от низких температур. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
10 декабря 2023, 05:24
В МЧС Башкирии предупредили об опасности из-за морозов
8 декабря 2023, 12:34
В Башкирии ближайшие три дня сохранится очень морозная погода
Данные прогноза погода по республике на ближайшие дни публикует Башгидрометцентр.
8 декабря 2023, 03:40
Уфимские власти призвали горожан меньше пользоваться электричеством
Дома предлагается прогревать заранее.
5 декабря 2023, 05:56
Достать варежки и пуховики. В Башкирию нагрянут тридцатиградусные морозы
Резкое похолодание начнётся в середине недели.
5 декабря 2023, 05:44
Рекордный за 40 лет снегопад ожидается в Москве
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
27 ноября 2023, 03:22
Резкое похолодание ожидает Башкирию в середине недели
Метеорологическую сводку на текущую неделю публикует Башгидрометцентр.
27 ноября 2023, 03:08
Снежные бури и гололед: какая погода ждет жителей Башкирии
В ближайшие дни, жителей Башкирии ожидает переменчивая погода. Об этом свидетельствую данные синоптиков.
23 ноября 2023, 04:13
Морозы до -12℃ и снег каждый день: какая погода ждет жителей Уфы на этой неделе
20 ноября 2023, 04:55
Башкирию накроют заморозки в июне
Температура воздуха в республике в ближайшие дни понизится вплоть до минусовых показателей, сообщает Башгидрометцентр
13 июня 2023, 03:37

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