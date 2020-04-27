Как в России поддерживают малый и средний бизнес в условиях пандемии коронавируса

Крупные и системообразующие предприятия могут рассчитывать на субсидирование по кредитам и имеют реальную возможность договориться с региональными властями о продолжении работы даже в период всеобщих выходных. Малый и средний бизнес вынужден подчиняться законам и останавливать свою деятельность, выплачивая арендные платежи и зарплаты сотрудникам. При этом меры поддержки — отсрочка по уплате налогов, кредиты на зарплаты и другие — не дают ответа на вопрос «где взять деньги».

Поэтому неудивительно, что в марте этого года завершили свою деятельность 67 тыс. индивидуальных предпринимателей (на 77% больше, чем в марте 2019-го). Число вновь зарегистрированных ИП сократилось 13,4%. При этом аналитики отмечают, что только крупные предприятия не смогут трудоустроить всех безработных — посткарантинное наследство.

Как удалось выяснить у представителей МСП Башкирии, в регионе банки не особо спешат протягивать руку помощи, у спасительных кредитных каникул есть подводные камни, а владельцы торговых площадок могут никогда не выйти из долгов.