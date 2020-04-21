ТПП России замерила давление на малый и средний бизнес в стране во время пандемии

Торгово-промышленная палата России занялась оценкой масштабов проблем малого и среднего бизнеса при помощи Всероссийского оперативного опроса предпринимателей «Бизнес-барометр страны».

Как пояснила вице-президент ТПП РБ Елена Дыбова, конечная цель акции – аккумулировать сообщения о проблемах малого и среднего бизнеса, проанализировать их и передать информацию в правительство страны.

- Первые показатели оказались ожидаемыми и показали, насколько серьезная ситуация сложилась уже сейчас. Выяснилось, что 46% представителей малого и среднего бизнеса полностью остановили работу, у 25% упал объем производства до 75%. При этом практически 60 с небольшим % бизнеса не попадают ни под какие меры поддержки, - констатировала Елена Дыбова.

Среди ответов на вопросы, которые были адресованы представителям малого и среднего бизнеса, наиболее интересными оказались ответы на вопрос «пришлось ли вам сократить сотрудников». Судя по ответам, только 10% бизнеса признались в этом, основная часть (а это 41%) сказали, что стараются сохранить коллектив и платят персоналу зарплату.

Самыми болевыи точками оказались невозможность осуществлять арендные платежи и неприспособленность для организации удаленной работы. - Наша задача была в том числе не просто зафиксировать ситуацию, но и выяснить, что конкретно нужно бизнесу, чтобы появился какой-то оптимистичный сценарий, - пояснила Елена Дыбова. - Предприниматели написали, что должен быть признан пострадавшим весь бизнес, у которого выручка упала больше, чем на 50%, таким предприятиям нужна помощь и поддержка государства, особенно часто упоминали о субсидиях на оплату труда работников и арендных каникулах.

Обобщенные материалы опросы отправлены правительство России, а также в Государственную думу РФ.