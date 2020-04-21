Семь главных советов бизнесу — как пережить кризис

Минимизируйте расходы

Избавьтесь от всех расходов, которые можно сократить. Экономия должна стать главным приоритетом. Откажитесь от запланированных затрат и сведите к минимуму текущие.

В поисках дополнительных возможностей присмотритесь к конкурентам – возможно, кто-то из них успешно экономит на том, во что вы вкладываетесь слишком усердно. Сейчас все ваши затраты должны идти исключительно на поддержание функционирования бизнеса.