В Уфе в парке Якутова возложат цветы в память о жертвах в Кемерово

Глава Советского района Уфы Урал Кильсенбаев на свой странице в социальной сети facebook сообщил о том, что сегодня, 27 марта, в парке Якутова пройдет возложение цветов у Вечного знака огня в знак солидарности с погибшими и пострадавшими в страшном пожаре в Кемерово.