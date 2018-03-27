В Уфе в парке Якутова возложат цветы в память о жертвах в Кемерово

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Об этом рассказал глава Советского района.
Глава Советского района Уфы Урал Кильсенбаев на свой странице в социальной сети facebook сообщил о том, что сегодня, 27 марта, в парке Якутова пройдет возложение цветов у Вечного знака огня в знак солидарности с погибшими и пострадавшими в страшном пожаре в Кемерово.
Сегодня, в течение дня, можно прийти в парк им. И. Якутова.
- Поддержим, друзья, тех, у кого сегодня большое горе-потеря близких, родных, друзей. Ужасная трагедия для всей страны, - написал глава Советского района.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей