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В Следственном комитете подтвердили гибель о 56 погибших в ТЦ в Кемерово
Сюжеты:
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В Следственном комитете подтвердили гибель о 56 погибших в ТЦ в Кемерово

Сегодня, 13:16ПроисшествияНадежда ВалитоваФото: © Данил Айкин/ТАСС Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/proisshestviya/5065083
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