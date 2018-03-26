В Следственном комитете подтвердили гибель о 56 погибших в ТЦ в Кемерово

В Следственном комитете России подтвердили гибель о 56 человек в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Еще 44 человека пострадали, сообщили в ведомстве.

- С начала пожара 44 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 10 человек остаются в стационаре, — прокомментировали в пресс-службе.

Сейчас идут поиски 16 человек, пропавших без вести. Как передает ТАСС, они могут находиться в кинозалах, которые с четвертого этажа просели на третий.

По словам замглавы МЧС Владлена Аксенова, оследование здания показало сохранение очагов тления в отдельных помещениях.

Глава МЧС России признался, что это самый тяжелый участок работы. Поэтому он поручил подчиненным создать еще два дополнительных участка проведения поисковых работ. В штабе уже сообщили, что пожар в ТЦ ликвидирован, в настоящее время ведется разбор завалов.