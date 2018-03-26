Глава Башкирии выразил соболезнования семьям жертв трагедии в Кемерово

Глава Башкирии Рустэм Хамитов отправил телеграмму своему коллеге Аману Тулееву в Кемеровскую область, выразив от имени всей республики и от себя лично глубокие соболезнования лично ему, а также родным и близким погибших и пострадавших в результате пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерово.

- Известие о погибших, особенно детях, острой болью отозвалось в наших сердцах, - говорится в телеграмме. - Мы принимаем эту большую потерю как общую утрату, скорбим вместе со всеми жителями Кемеровской области, соболезнуем тем, кто потерял родных и близких, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, пожар случился вчера, 25 марта, в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово. Следком уже подтвердил, что число погибших достигло 50 человек, а в числе пострадавших значатся 47 человек. Еще больше 10 человек числятся пропавшими без вести.