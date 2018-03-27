Владимир Путин назвал причины трагедии в Кемерово

Президент РФ Владимир Путин прилетел в Кемерово к месту трагедии – торговому центру «Зимняя вишня», сообщает «ТАСС». В Кемеровской области объявили трехдневный траур по погибшим.

У сгоревшего комплекса президент возложил цветы, после чего отправился на совещание, посвященное ликвидации последствий пожара. Там он заявил, что причиной трагедии стали халатность и разгильдяйство.

Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей, из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства, заявил Путин

Президент поручил председателю следственного комитета Александру Бастрыкину дать правовую оценку действиям каждого должностного лица, которое причастно к трагедии.