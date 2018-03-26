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После трагедии: власти Башкирии решили проверить безопасность мест отдыха
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После трагедии: власти Башкирии решили проверить безопасность мест отдыха

Сегодня, 14:08ОбществоТатьяна Майорова
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