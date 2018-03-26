После трагедии: власти Башкирии решили проверить безопасность мест отдыха

Сегодня, 26 марта, на оперативном совещании в правительстве республики премьер-министр Рустэм Марданов сообщил, что в ближайшие дни по всей Башкирии пройдут противопожарные проверки кинотеатров, торгово-развлекательных комплексов и общественных мест с массовым пребыванием жителей. В них примут участие все причастные к теме надзорные службы.

– Никто нам не простит, если мы сейчас не предпримем превентивные меры, направленные на безопасность наших сограждан, – сказал премьер-министр правительства РБ Рустэм Марданов. – Уверен, что предприниматели, занятые бизнесом в сфере торговых и развлекательных услуг, с пониманием отнесутся к организации таких внеплановых проверок.

Своим мнением о произошедшей трагедии с Медиакорсетью поделился инженер-проектировщик систем пожарной защиты и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности из Уфы Константин Кузнецов.

- На мой взгляд, версия о том, что якобы дети подожгли поролон, выглядит несостоятельной. Во-первых, кто и как успел определить это в горящем здании. Во-вторых, если бы сработали системы противопожарной защиты, то не было бы таких катастрофических последствий. Исходя из сообщений в СМИ и соцсетях, можно сказать следующее: главная причина такого количества жертв это заблокированные двери и несработавшая система оповещения и пожаротушения.

Надо понимать, что все эти вещи всецело на совести собственника. Например, двери на путях эвакуации обязательно должны иметь возможность открываться изнутри без ключа, даже если заперты снаружи. Пожарный надзор, по сообщениям СМИ, ещё не проверял объект, т.к. для собственника действовали «надзорные каникулы».

Касательно состояния объекта на момент сдачи сложно сказать что-то определенное, вполне возможно, что системы находились в исправном состоянии и были отключены позже. Таким образом, главными виновниками с большой долей уверенности можно считать собственников. Причем не только непосредственных эксплуатантов. Если бенефициары минимизировали издержки за счёт безопасности объекта, то вина лежит на них не в меньшей степени, - отметил эксперт.

В соцсетях тема кемеровской трагедии также активно обсуждается.

- Обещанные проверки обернутся минимальными штрафами и предупреждениями, но пользы от них будет минимум, - выразил свое мнение пользователь Иван Сергунин. – Надо начинать проверять на стадии строительства и даже на стадии проектирования, чтобы за откаты не подмахивали проекты не глядя и не экономили на дешевых и опасных горючих отделочных материалах.

- Я буквально вчера ходила в торговый центр с ребенком и решила отправить его в кино, пока сама буду ходить за покупками. Столкнулась с тем, что его одного в кинотеатр не пускали и взяли с меня заявление о том, что я согласна на то, чтобы ребенок посетил киносеанс один, без сопровождения взрослых. Я была очень удивлена, - высказалась мама уфимского первоклассника Ирина Вакилова. – Осталось неприятное ощущение, потому что с безопасностью ребенка эта мера никак не связана, просто сотрудники кинотеатра обезопасили себя и переложили ответственность на родителей, оставивших детей без своего присмотра на сеансе. Может, правильнее было бы вообще не пускать ребенка одного на сеанс, пожертвовав прибылью ради безопасности?.. Интересно, обратят ли внимание на такие, с позволения сказать, «меры безопасности» во время грядущих проверок.

В связи с трагедией в Кемерово многие жители Башкирии припомнили похожее событие, происшедшее в 2011 году в центре Уфы – пожар в ТЦ «Европа», когда погибли два человека - строитель Евгений Жемчугов и школьница Гузель Булатова. Тогда следствие по делу длилось почти три года и собрало 70 томов материалов. Виновными в нарушении правил пожарной безопасности были признаны директор управляющей компании «Европейская» Александр Герсон и предприниматель Эйнур Бейбутов, которому принадлежала кальянная, где произошел роковой взрыв во время строительных работ. Они были приговорены к 3 и 4 годам лишения своды в колонии-поселении.

Медиакорсеть связалась с одним из участников тех событий – Александром Герсоном, но он отказался давать свой комментарий, пояснив, что ему тяжело вспоминать трагические события.

Зато свое мнение высказал адвокат Марат Валиуллин, защищавший Александра Герсона в суде.

- Сомневаюсь, что расследование происшедшего будет взвешенным, а наказание виновных справедливым, - отметил он. – скорее всего, как всегда найдут «стрелочников», а истинные виновные уйдут от ответственности, как это было в случае с трагедией в ТЦ «Европа», Я остался при своем мнении, что главными виновными во взрыве были строители, которые проводили работы с грубейшими нарушениями и, по сути, устроили тот взрыв сами, решив разогреть тепловой пушки газовый баллон, внесенный в помещение с мороза. В ситуации в Кемерово также нужно разбираться подробно, как сработала пожарная сигнализация, насколько были доступные выходы из здания и другие важные моменты.

Напомним, вчера, произошел сильный пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», на момент публикации уже было известно о 64 погибших. 47 человек получили различные травмы и более десяти человек считаются пропавшими без вести. Задержаны собственники здания.