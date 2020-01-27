В Башкирии нашли пропавшую 30-летнюю девушку
Сегодня, 12:48ОбществоАлия ФатхиеваФото: Лиза Алерт Башкортостан
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Дарью Сычеву искали несколько дней.
Волонтеры «Лиза Алерт Башкортостан» сообщили, что в Башкирии завершены поиски пропавшей 30-летней девушки.
Дарья Сычева, напомним, пропала 25 января. Ее искали близкие, волонтеры и полиция. Вчера стало известно, что девушку нашли живой и здоровой.
О том, где она пропадала информации нет. В настоящий момент только известно, что она была дома.
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