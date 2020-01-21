После новогодних каникул по дороге в Уфу пропала фура с 15 тоннами чая

Известно, что товар весом в 15 тонн должен был быть вывезен со склада на Волхонском шоссе в Санкт-Петербурге. Конечной его точкой был склад в башкирской столице. Но товар, который, кстати, заказала 25-летняя уфимка, так и не пришел.