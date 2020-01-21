После новогодних каникул по дороге в Уфу пропала фура с 15 тоннами чая
Сегодня, 10:05ОбществоНадежда ВалитоваФото: mvd02.ru
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Возбуждено уголовное дело.
Полиция Петербурга разыскивает местонахождение грузового автомобиля, его содержимое, а также водителя.
Известно, что товар весом в 15 тонн должен был быть вывезен со склада на Волхонском шоссе в Санкт-Петербурге. Конечной его точкой был склад в башкирской столице. Но товар, который, кстати, заказала 25-летняя уфимка, так и не пришел.
Речь, как сообщает ТАСС, идет о 1275 коробках чая общей стоимостью 3,3 млн рублей.
Где они могут находиться и по какой причине водитель перестал выходить на связь, пока неизвестно.
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