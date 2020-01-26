В Башкирии начались поиски 30-летней пропавшей девушки
Сегодня, 17:38ОбществоАлия ФатхиеваФото: Лиза Алерт Башкортостан
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Дарья Сычева вышла из дома в неизвестном направлении и пропала.
Волонтеры «Лиза Алерт Башкортостан» сообщили о пропаже девушки сегодня, 26 января. По информации поисковиков, 30-летняя Дарья Сычева исчезла 25 января.
Приметы: 159 сантиметров, среднее телосложение, темно-русые волосы, зеленые глаза.
Была одета в синюю куртку с белыми звездами, джинсы и белые сапоги.
При каких обстоятельствах она исчезла информации нет. Представители поисковой группы просят сообщать всю имеющуюся информацию по телефону 8 800 700 56 52.
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