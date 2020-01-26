В Башкирии пропала 28-летняя Ирина Воронова
Сегодня, 21:30ОбществоАлия ФатхиеваФото: Поисково-спасательный отряд «Отклик»
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Девушка вышла из дома и исчезла.
В Стерлитамаке начались поиски 28-летней Ирины Вороновой, передает поисково-спасательный отряд «Отклик».
В настоящий момент известно, что 24 января она вышла из дома по улице Худайбердина и пропала. О девушке ничего неизвестно по настоящее время.
Приметы: рост – 154 сантиметра, среднее телосложение, каштановые волосы, зеленые глаза.
Была одета: зеленый пуховик, персиковая рубашка, черная юбка в горошек, черные сапоги.
Просим всех, сообщать любую информацию по телефонам: 89871060601 или 02.
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