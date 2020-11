Минобр Башкирии признал дистанционное обучение неэффективным

На сегодняшнем пленарном заседании в Госсобрании Башкирии выступил министр образования и науки РБ Айбулат Хажин, где подверг критике дистанционный формат обучения.

По его словам учителя работают в формате «говорящая голова», когда педагог доносит поток информации до школьника. Порой просто невозможно отследить эффективность и качество усвоения учебного процесса. Это серьезная проблема, над которой необходимо и дальше работать, сказал министр. Как сообщил Айбулат Хажин, с переходом на «дистанционку» результаты ВПР у 10-классников стали хуже в сравнении с прошлым годом. Он также добавил, что обучение на дому не заменит традиционную форму обучения. Скорее оно может быть только подспорьем. Напомним, ранее многодетная мать из Ишимбая обратилась к Госдуме и министерству образования России с криком души. Женщина пожаловалась на дистанционку, попросив «не издеваться над детьми и родителями».

