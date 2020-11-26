Минобр Башкирии признал дистанционное обучение неэффективным

Как сообщил Айбулат Хажин, с переходом на «дистанционку» результаты ВПР у 10-классников стали хуже в сравнении с прошлым годом. Он также добавил, что обучение на дому не заменит традиционную форму обучения. Скорее оно может быть только подспорьем.