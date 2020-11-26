«Век технологий, а мы без интернета». Треть школьников Башкирии не может учиться дома

На сегодняшнем пленарном заседании в Госсобрании Башкирии проблему дистанционного обучения поднял министр образования и науки республики Айбулат Хажин. По его словам, в настоящее время примерно у 32,5% школьников нет возможности учиться дома, так как отсутствуют технические средства или интернет. 6,6 тысяч детей живут и учатся в населенных пунктах, куда интернет просто не проведен. Те, у кого нет возможности учиться удаленно, продолжают обучение в школах.