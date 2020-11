«Век технологий, а мы без интернета». Треть школьников Башкирии не может учиться дома

Из-за эпидемиологической обстановки в Башкирии часть школьников перешла на дистанционное обучение, однако для учебы на «удаленке» не у всех есть гаджеты, а в некоторых населенных пунктах нет даже интернета. Одна из жительниц рассказала о своей проблеме Mkset.

Жительница села Староболтачево Балтачевского района обратилась в соцсетях к главе Башкирии Радию Хабирову, сообщив, что на 4-5 улицах микрорайона Западный интернета нет, а через телефон в течение всего дня учиться проблематично - не хватает трафика на месяц. Женщина рассказала Mkset, что из-за этого приходится отвозить ребенка к родителям, чтобы он учился там. Без интернета 4-5 улиц. На дворе век нанотехнологий, а мы — без интернета, сообщила сельчанка. Пресс-секретарь главы Диана Ихсанова пояснила журналисту, что её обращение находится в работе. Также она добавила, что если у ученика нет возможности обучаться дистанционно, родителям необходимо обратиться в школу. Администрация образовательного учреждения подберет индивидуальный подход к обучению, добавила Диана Ихсанова. На сегодняшнем пленарном заседании в Госсобрании Башкирии проблему дистанционного обучения поднял министр образования и науки республики Айбулат Хажин. По его словам, в настоящее время примерно у 32,5% школьников нет возможности учиться дома, так как отсутствуют технические средства или интернет. 6,6 тысяч детей живут и учатся в населенных пунктах, куда интернет просто не проведен. Те, у кого нет возможности учиться удаленно, продолжают обучение в школах. Айбулат Хажин добавил, что интернет проведен в школы в большинстве населенных пунктов. Часть школьников получила технические средства за счет бюджета региона. Отметим, что 16 ноября в рамках акции «Помоги учиться дома» партии «Единая Россия» гаджеты получили 200 детей из малоимущих и многодетных семей.

