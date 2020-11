Сегодня, 20 ноября, на оперштабе определи режим работы школ в Башкирии в условиях пандемии.

Учащиеся 6-10 классов продолжат обучение в дистанционном формате как минимум до 29 ноября. Школьники 1-5 классов и одиннадцатиклассники будут учиться очно. В штатном режиме продолжат работу все классы малокомплектных школ. Напомним, вчера глава Башкирии Радий Хабиров внёс очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности. Согласно новой редакции, школьники на дистанционном обучении теперь будут получать бесплатные продуктовые наборы.

