Нуждающимся семьям Башкирии вручили гаджеты для дистанционного обучения

Руководитель регионального исполкома партии Рустам Ахмадинуров добавил, что сейчас идёт второй этап перехода школьников на дистанционное обучения. Новые гаджеты получили 200 детей из малоимущих и многодетных семей. Кроме того, Минобразование предоставило учителям и ученикам более семи тысяч компьютеров во временное пользование.