Нуждающимся семьям Башкирии вручили гаджеты для дистанционного обучения

Вчера, 16 ноября, школьники получили планшеты для обучения на дому в период пандемии коронавируса.

Гаджеты вручили в рамках акции "Помоги учиться дома" партии "Единая Россия". Списки предоставили муниципальные отделы образования. В первую очередь мы отобрали многодетные, малообеспеченные семьи. И первоочередно это ученики 9-х классов, рассказал замминистра образования и науки РБ Филюс Миназов. Руководитель регионального исполкома партии Рустам Ахмадинуров добавил, что сейчас идёт второй этап перехода школьников на дистанционное обучения. Новые гаджеты получили 200 детей из малоимущих и многодетных семей. Кроме того, Минобразование предоставило учителям и ученикам более семи тысяч компьютеров во временное пользование. Напомним, было принято решение с 9 по 22 ноября перевести учеников 6-10 классов на дистанционное обучение. Остальные, 1-5 классы и одинадцатиклассники, продолжают учиться очно. О получении гаджетов заявил министр образования Айбулат Хажин на оперативном совещании в правительстве Башкирии 9 ноября.

