Нуждающимся семьям Башкирии вручили гаджеты для дистанционного обучения

Нуждающимся семьям Башкирии вручили гаджеты для дистанционного обучения

Вчера, 11:04КультураАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Вчера, 16 ноября, школьники получили планшеты для обучения на дому в период пандемии коронавируса.

Гаджеты вручили в рамках акции "Помоги учиться дома" партии "Единая Россия". Списки предоставили муниципальные отделы образования.

В первую очередь мы отобрали многодетные, малообеспеченные семьи. И первоочередно это ученики 9-х классов, рассказал замминистра образования и науки РБ Филюс Миназов.

Руководитель регионального исполкома партии Рустам Ахмадинуров добавил, что сейчас идёт второй этап перехода школьников на дистанционное обучения. Новые гаджеты получили 200 детей из малоимущих и многодетных семей. Кроме того, Минобразование предоставило учителям и ученикам более семи тысяч компьютеров во временное пользование.

Напомним, было принято решение с 9 по 22 ноября перевести учеников 6-10 классов на дистанционное обучение. Остальные, 1-5 классы и одинадцатиклассники, продолжают учиться очно. О получении гаджетов заявил министр образования Айбулат Хажин на оперативном совещании в правительстве Башкирии 9 ноября.

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