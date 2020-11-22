«Хватит издеваться». Многодетная мать из Башкирии возмутилась «дистанционкой» в школе

Сегодня я вынуждено оставила работу, потому что мы круглосуточно решаем, ищем учителей, у них разные платформы. По факту, до обеда они учатся онлайн, а после обеда они делают классную работу. У них остеохондроз, у них проблемы с глазами и головой. Они круглосуточно в телефонах сидят, возмутилась Татьяна.