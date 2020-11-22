«Хватит издеваться». Многодетная мать из Башкирии возмутилась «дистанционкой» в школе

«Хватит издеваться». Многодетная мать из Башкирии возмутилась «дистанционкой» в школе

Вчера, 10:22ОбществоАнна КононоваPhoto: соцсети
Многодетная мать из Ишимбая Татьяна Хомякова записала видео обращение к Госдуме и министерству образования России. Женщину возмущает дистанционное образование в школе, из-за которого, по её мнению, страдают и родители, и школьники. Её крик души разошёлся по всем соцсетям.

Татьяна Хомякова рассказала, что воспитывает пятерых детей, четверо из которых являются школьниками — девятый класс, первый класс и два близнеца в шестом классе. Женщина награждена медалью «Материнская слава». По её словам, в семье уроки делают круглосуточно. Кроме того, она физически не может обеспечить всех своих детей гаджетами и качественным образованием на дому.

Сегодня я вынуждено оставила работу, потому что мы круглосуточно решаем, ищем учителей, у них разные платформы. По факту, до обеда они учатся онлайн, а после обеда они делают классную работу. У них остеохондроз, у них проблемы с глазами и головой. Они круглосуточно в телефонах сидят, возмутилась Татьяна.

В свою очередь, жительница Башкирии предложила больше не заниматься самообманом, а отправить детей в бессрочный отпуск, пока не закончится пандемия коронавируса. Также она добавила, что стоит оставить всех учеников на второй год (кроме выпускников), так как у детей пробел в знаниях «минус один год».

Пожалейте психику детей и матерей. Дети должны учиться в школе. Хватит издеваться над детьми и родителями! сказала многодетная мать.

Напомним, в Башкирии до 29 ноября продлили дистанционное обучение для учеников 6-10 классов. Остальные, 1-5 классы и одинадцатиклассники, продолжают очное обучение. В штатном режиме работают и малокомплектные школы.

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